Wenn ich abhauen könnte, dann würde ich das auch tun,

aber ich will mich zuerst bei dir entschuldigen.

Dass ich so zickig war und dich so behandelt hab.

Ich hab mich benommen wie saure Milch auf dem Boden,

Aber du bist schuld daran, weil du den Kühlschrank nicht zugemacht hast.

Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich so eiskalt zu dir war?



Wenn ich abhauen könnte und mir meine eigene kleine Welt

erschaffen Und deine Nummer 1 sein könnte. Für immer harmonisch zusammen.



Sag mir, wäre das nicht total süß - so ne süße kleine Flucht?

Wenn ich süß sein könnte, Ich weiß, ich war ein BÖSES Mädchen (ich versuch mich zu bessern)

Ich wollt dir nicht wehtun - egal wir kriegen das besser hin, ja?

Sag mir, wäre das nicht total süß?



Du hast mich immer kleingehalten, ich bin an meinem niedrigsten Siedepunkt angelangt

Komm, hilf mir da raus, ich muss raus aus dieser Beziehungskiste hier

Komm, lass uns abhauen, ich zähl auf dich, dass du mich dazu überredest.



Lass uns eine gemeinsame Basis finden, anstatt rumzualbern.

Also Baby, die Zeiten sind verrückt,

Ich bin ein bisschen faul geworden,

und habe abgewartet bis du kommst und mich rettest

So wie du mich behandelst, macht ziemlich deutlich, dass du sauer auf mich bist



Ich hoffe sehr, dass du mich nicht verlässt, weil ich dich doch bei mir haben wollte.

Ich will weg - in unsere süße Zuflucht.