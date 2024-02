Ich steh’ am Automaten.

Brauche Geld für ein Ticket nach Hause.

Doch der Monitor sagt: “Keine Chance Junge, du bist blank!“

Das kann doch nicht wahr sein!

Ich habe doch erst vor dreieinhalb Wochen Lohn kassiert!

Oder?



Ich leg mich krumm, um zu überleben.

Aber das ist verdammt schwer, wisst ihr!

Ich zahle und zahle, dennoch ist kein Land in Sicht.

Trotzdem: Den Blick nach vorn gerichtet.

Mal sehen, ob ich jemals einen Platz finde, an dem es mir gefällt.

Glaubt mir, ich maloche nur für den Geldautomaten.



Ich versuche einen Freund anzupumpen, aber mein Kredit ist bei null.

Ich probier’s mit Schwarzfahren, aber der Kontrolleur hat’s spitz gekriegt.

Ich mach auf reuigen Sünder: Mein erstes Mal und so!

Doch der Mann bleibt stur.

Manchmal scheint sich alles gegen dich verschworen zu haben.

Du kommst einfach auf keinen grünen Zweig



Es ist zum Verzweifeln.

Jetzt auch noch das blaue Teströhrchen meiner Freundin: Schwanger!

Und das, obwohl wir immer vorsichtig waren.

Bis auf diese eine Nacht, in der wir nicht warten konnten.

Sie will das Kind haben.

Doch ich keine Lust, den Daddy zu spielen.

Also mach ich mich heute Nacht aus dem Staub.

Aber wie?

In meiner Tasche ist schon wieder Ebbe!