In all unseren Tagen und Nächten gab es keinen Moment, der so perfekt war wie der hier.

Dein letztes Wort, dein letzter Atemzug zum Abschied war ein Schwanengesang auf das Ende.

Und was bleibt, ist diese eine Nacht. Kein Raum für Schmerz oder Tränen.

Auch wenn es mich nur weiter zerstören sollte,

eine endlose Geschichte endet nie.

Sie lebt in der Erinnerung weiter, im Herzen.

Wir haben diese eine Nacht.

Hat sich jetzt alles geändert,

jetzt irgendetwas geändert?

Was du mir sagst, mir entgegenschleuderst verliert seinen Sinn

In dem Blick

Deiner

Augen

heute

Nacht.