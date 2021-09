Die bittersten Tränen, die besten Jahre des Lebens,

verschwendet an ein Mädchen mit einem Herz aus Stein!



Sie steht da und zieht cool an ihrer Zigarette.

An ihrem Handgelenk, ein Tattoo mit vielen Sternen.

Mit kalt berechnendem Charme und wohl kalkulierten Gesten

schleudert sie dir die schlimmsten Beleidigungen in’s Gesicht.



Jeder Versuch, ihre Gedanken zu lesen, ist sinnlos!

Verdammt selbstständig, lässt sie niemanden an sich ran!

Äußerst clever und total von sich überzeugt.



Vergiss es!

Du hast keine Chance gegen sie!

Sie spielt ein nur ein mieses Spiel mit dir!



Viele hat sie vor dir schon damit in den Wahnsinn getrieben!

Und noch mehr Hoffnungen zunichte gemacht!

Doch das hat sie nicht geschafft:

die Sonne an dem Mond zu nageln!

Oder, wie ein normaler Mensch, abends gemütlich in der Kneipe abhängen.



Auch sie kann nicht zaubern,

Wasser in Wein verwandeln!



40 Tage hast du gebraucht,

40 mal gegen dich selbst gekämpft,

um sie aus deinen Gedanken zu verbannen.



Doch es ist sinnlos.

Und sie hat sowieso schon ein neues Opfer gefunden

und das Spiel geht von vorne los!



Das Leben macht mit dir, was es will:

Heute ein Star und morgen schon wieder der Loser!

Finde dich damit ab.