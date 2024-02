Ich sitz’ da schon morgens rum. Am Hafen unten.

Und meistens sitz’ ich da bis abends.

Die Schiffe kommen, und die Schiffe fahren wieder weg.

Die Flut kommt und geht wieder.

Und ich warte, dass die Zeit vergeht.

Ich komm’ eigentlich aus Georgia,

aber dann bin ich hierher nach Frisco gekommen.

Ich habe nix, wofür es sich groß zu leben lohnen würde,

und wie’s aussieht, wird das auch so bleiben.

Das bleibt wohl so.

Weißt Du, wenn da zehn Leute rumstehen und mir sagen, was ich zu tun habe,

das kann ich irgendwie nicht.

Also bleib ich wie ich bin.

Sitze hier am Hafen und ruh’ mich aus.

Gut, ich bin allein, und ich werde auch wohl allein bleiben. Ja.

Aber ich bin schließlich zweitausend Meilen weit gewandert, um hierher zukommen,

von Georgia nach Frisco an den Hafen.

Also sitz’ ich jetzt hier und kuck der Flut zu und warte, dass die Zeit vergeht.