Immer wenn ich mich cool anziehe,

gibt es Ärger mit meinen Eltern.

Wenn ich mich heiß anziehe, droht meine Mutter,

mir nachts die Haare abzuschneiden.

Und morgens habe ich meine Identität verloren.

(Schreit:) Mama, Papa!!!

Warum kann ich nicht einfach so sein, wie ich will?

Ich will einfach nur ich selbst sein

und ich möchte, dass ihr mich so liebt, wie ich bin.

Ich will einfach nur ich selbst sein, und möchte,

dass ihr wisst: mein Haar – das bin ich!

Ich hab die Nase voll, also

hört mein Gebet: ich werde sterben,

um so frei leben zu können, wie meine Haare.

Ich hab genug, ich bin nicht verrückt.

Ich werde weiter darum kämpfen, um da draußen cool zu sein.

Ich habe genug, genug, genug.

Und ich schwöre, ich werde so frei sein,

wie meine Haare.

Mein Haar – das bin ich.

So frei wie meine Haare.

Manchmal tanze ich umher, mache mir rote Strähnen.

Nur damit meine Freunde denken;

ich sei wie Dynamit.

Und freitags bei der High-School-Party, verstecke ich meine Ponyfransen, sonst hab ich keine Chance.

So frei wie meine Haare.

Ich will einfach nur frei sein,

ich möchte einfach nur ich sein.

Und ich will einen Haufen Freunde,

die mich auf ihre Partys einladen.

Ich will mich nicht ändern, ich will mich nicht schämen.

Ich bin die Seele meines Haars,

dessen ganze Pracht ich offen trage.

Meine Haare sind mein Leben.

Die ganze Pracht offenbare ich

Meine Haare sind mein Leben.