Ich frage mich, was ist los?

Was geschah heute in der Welt,

alle Zeitungen voll mit den gleichen Schreckensnachrichten,

Ich lese von Leben, die ohne Grund enden.



Warum gibt es so viel Krieg und Leid - doch keine Liebe?

Warum zeigen wir die Waffen, statt uns zu umarmen?

Wir vergessen die Liebe!

Warum?



Die Menschen bringen sich gegenseitig um oder siechen dahin.

Und ich stehe daneben und verstehe es nicht.



Was geschieht auf der Welt, die so verkommen ist?



Was ist so absurd, was so düster?

Warum geschieht nichts Gutes?

Warum ist Frieden ein Fremdwort und Krieg auf der Tagesordnung?