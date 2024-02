Jede Nacht gab’s Stress zwischen uns!

Ich tat so, als würde es mir nichts ausmachen,

hoffte, dass du mich irgendwann wirklich lieben würdest.

Das war ein Irrtum! Kaum vorstellbar, dass ich es so lange mit dir ausgehalten habe.



Du hast mich verletzt, vorgeführt und bloßgestellt.

Damit ist jetzt Schluss und mit einem ironischen Lächeln sage ich dir:

Danke für alle Wunden, die du mir zugefügt hast.

Ich danke dir für die verheulten Augen und millionenfachen Erniedrigungen.



Meine kleine, heile Welt geriet aus den Fugen, und das hat mich stark gemacht.

Zerstörte Illusionen schärfen den Blick in die Zukunft.



Ich war ein willenloses Dummerchen, total unter deiner Kontrolle,

Jung und gutgläubig.

Du wusstest ganz genau, wie man mir Niederlagen zufügen konnte.

Jetzt drehe ich den Spieß um und mache dich zum Affen.

Sei Manns genug und werde damit fertig.



Dumm für dich gelaufen!

Du hättest alles von mir haben können mein Lieber.

Jederzeit - 24 Stunden lang.

Vielen Dank, dass du mir die Augen geöffnet hast.

So etwas wird mir nie wieder passieren.