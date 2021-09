Ich werde Whisky trinken und Männer aufreißen und Du wirst überhaupt nix

dagegen tun können. Und ich werde ihre Herzen stehlen und wegsperren

und wieder rausholen, wenn ich mal eines brauche. Und ich werde den Hut

immer aufhaben und die Stiefel immer anlassen, und Du wirst mich nicht

aufhalten können und niemand und nix. Weil das jetzt meine Bühne ist und

ich sage, wann Probe ist und wann Aufführung.

Und weil’s heute so schön ist, zieh ich mir mein neues Negligee an oder ich

überleg’s mr wieder anders. Oder ich treffe mich mit meinem Ex, oder ich

geh auf Jagd und jage Jäger, die sich nicht rechtzeitig verstecken können.

Und die Sonne geht unter und der Mond geht auf, und Du kannst mir was zu

Essen machen, während ich meinen Colt poliere.

Ich sage, was ich denke, weil ich den Plan habe und sonst niemand. Ich

habe die Kraft, körperlich und geistig, und ich gehe nach Norden und

entdecke ein neues Land, wenn’s mir paßt.

Und wenn Du am Fluß bleiben willst, dann mach das. Ich bleib nicht da,

weil mir das zu kalt ist.

Ich hab nämlich Feuer in mir, und Sehnsucht, und Visionen und überhaupt

- was ihr Männer könnt, das kann ich schon lange.

Ich pack meine Taschen und setze mich auf mein Pferd und reite in die

nächste Stadt.

Und ich schmeiß mein Geld zum Fesnter raus für den letzten Ramsch, weil

ich keinen Mann brauche, der für mich zahlt. Und kein Schwein kennt mich

und ich kann mir alles erlauben und ich wede mir alles erlauben, was mir

paßt.

Du wirst das nicht lange aushalten, Bill: ein Mädchen, daß sich ihre Kohle

mit Singen verdient.