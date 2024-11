Als Straßenmusiker hängt Sebastian seinem großen Traum nach, berühmt zu werden. Hier gibt's die ganze Geschichte und den übersetzten Songtext.

Darum geht es in „Sing Like Madonna“

Sebastian ist ein Singer-Songwriter, der bei seiner Mutter in Hamburg aufgewachsen und dann als Teenager nach London gezogen ist. Er hatte früh eine Leidenschaft für Musik, hat seine Lieblingssongs auf der Gitarre gelernt und ist monatelang als Straßenmusiker in London und Dublin von Platz zu Platz gezogen. Irgendwann hat er dann eine Open-Mic-Bühne gefunden und sich dort ausprobiert.

Diesen Song hat er dann geschrieben, als er mehrmals in der Woche abends kleine Gigs hatte. Aber eben nur kleine. Und so langsam verlor er den großen Traum aus den Augen und wurde zunehmend verzweifelt und desillusioniert. Denn es gab einfach dieses Bedürfnis, irgendwie doch relevant zu sein mit seiner Musik, irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Dann hat er über einen Zeitraum von drei Monaten in seinem Kellerzimmer diesen Song hier geschrieben.

Deutsche Übersetzung von Sebastian Schub: „Sing Like Madonna“

Ich will singen wie Madonna.

Ich will tanzen wie eine Königin.

Nicht ich will zu den Sternen schauen,

die Sterne sollen auf mich schauen.

Ich will mich bewegen wie Freddy und die Sonne küssen,

„Halleluja“ schreien und bei Springsteen auf die Drums schlagen.

Ich will lauter sein als alle anderen.

Ich will in einem Haus am Wasser leben,

mit einem Sohn und sechzehn Töchtern.

Hey, kleiner Junge, wo warst du die ganze Zeit?

Bist du schon erwachsen oder kannst du noch träumen?

Mit jedem Tag fühle ich mich weniger wie ich selbst.

Was ist aus dem Leben geworden, das für mich bestimmt war?

Herr im Himmel,

lass mich hübsch und klug sein!

Und so singen wie Madonna.

Lyrics: Sebastian Schub „Sing Like Madonna“ im englischen Original

I wanna sing like Madonna

I wanna dance like a queen

Don't want to look at the stars

I want them looking at me

I wanna move like Freddy and kiss the sun

Scream "Hallelujah", bang Springsteen's drums

I wanna be louder than everyone

I wanna live in a house by the water

I wanna have one son and 16 daughters

I wanna sing like Madonna

I wanna sing like Madonna

I wanna sing like Madonna

Hey, little boy, where have you been?

Have you grown up or can you still dream?

With every day I feel less like me

Well, it's the lifе that was meant for me

Well, it's the lifе that was meant for me

I wanna sing like Madonna

I wanna dance like a queen

Don't want to look at the stars

I want them looking at meI wanna live in a house by the water

I wanna have one son and 16 daughters

I wanna sing like Madonna

I wanna sing like Madonna (oh, you stupid boy)

I wanna sing like Madonna (oh, you stupid boy)

Oh, by God, let me be pretty, let me be smart

Oh, by God, let me be pretty, let me be smart

Oh, by God, let me be pretty, let me be smart

Oh, by God, let me be pretty, let me be smart

I wanna live in a house by the water

I wanna have one son and 16 daughters

I wanna sing like Madonna

Wanna sing like Madonna