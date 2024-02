per E-Mail teilen

Für dich bin ich überall hingegangen,

hab sogar meine Haare gestylt – für dich!

Hab neue Unterwäsche gekauft – in blau!

Und sie neulich gleich angezogen.

Liebster – du weißt ich kämpfe für dich

hab auf der Veranda das Licht für dich angelassen.

Egal ob du süß oder grausam bist

ich werde dich so oder so lieben.

Liebster – ich muss dir sagen, was ich für dich fühle

weil ich keine Minute ohne deine Liebe sein kann.

Wie ein Satellit kreise ich um dich herum.

Und ich würde in die Nacht hinaus fallen,

wenn ich nur eine Minute ohne deine Liebe sein müsste.

Liebster, mich hat’s ziemlich stark erwischt,

hab das Beste für dich aufgehoben.

Manchmal machst du mich zwar traurig,

aber ich will es nicht anders haben.

Meine Absicht ist klar und aufrichtig.

Armors Pfeil ist nur für dich bestimmt.

Hab mir sogar kürzlich die Zehennägel für dich angemalt.

Ich folge dir, wo immer du auch hingehst.

Du bestimmst das Tempo,

wir werden schnell und langsam sein,

und ich werde Dir folgen.

Ich gehöre dir.

Eine Kraft – stärker als die Schwerkraft,

es ist einfach Physik und es gibt kein Entrinnen.