Mein weißer, weißer Tiger...

Mit dir fühlt sich das Leben an wie

eine Fahrt von ganz oben in der Achterbahn.

Du bist der Sicherheitsbügel, der mich noch hält.

Guck doch mal,

wie weit wir es schon zusammen geschafft haben.

Aber das ist einem weißen Tiger egal.

Und dann geht es bergab...

Der heiße Wind rauscht über meine Haut

und ich fange an, tief durchzuatmen.

Mmh!

Ich spüre, wie mir das Adrenalin in den Kopf schießt.

Ich bin nicht wirklich in meiner Komfortzone,

würde am liebsten einen Rückzieher machen,

aber nicht alleine.

Und dann wieder die Momente,

in denen ich mich schwerelos fühle,

wie auf Wolken...



Und dann plötzlich Wasser, verdammt.

OK. Jetzt klaren Kopf behalten,

fühl mich wie betrunken,

bin kurz vorm Ersaufen,

aber du hältst mich über Wasser.

Ich muss hoch aufs Highland -

trockener Boden unter den Füssen bringt mich gar nicht weiter.

Und ich stell mir vor:

Ich gehe an die Klippe,

jetzt noch über die Kante und ich bin am Ziel.