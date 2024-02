Wir hatten alles so sorgfältig geplant.

Wir dachten, wir wissen, wie der Hase läuft.

Wir hatten den schönsten Ausblick überhaupt.

Wir wurden dazu erzogen, Zeichen zu setzen,

offen zu sein für alles.

Haben immer gedacht:

Komm, streng dich an, einer geht noch!

Wir haben geglaubt,

wir würden mühelos durchs Leben segeln.

Und jetzt?

Jetzt rase ich durchs Leben, mit 100 Meilen pro Stunde.

Sitze in einem Palast, aber ohne Strom,

sitze im Dunkeln, allein.

Im Dunkeln sind wir alle allein.

Ja, das Leben ist ein Spiel.

Aber wenn dir irgendwann die Würfel

aus der Hand genommen werden,

dann fallen sie zusammen, die Bilder im Kopf:

Zu viele verschwommene Gesichter,

zu viele verlassene Pfade.

Als hätten wir nur einen kurzen Moment miteinander verbracht, einen viel zu kurzen.

Aber ich werde es nehmen, wie es kommt

was bleibt mir anderes übrig?

Ich gehe dorthin, wohin die Reise mich führt.

Zeit für die Jagd!

Zeit, aufzubrechen!

Mache mich auf den Weg, den unbekannten,

der mich überall hinführen kann.

Leg die Rüstung an

und spreche meine Gebete.

Von Millionären und Underdogs habe ich gehört,

dass man alleine besser dran ist.

Aber ich will nicht alleine auf diese Jagd,

ich werde euch brauchen,

so wie ihr auch mich.

Ich glaub an euch,

und ich weiß, ihr glaubt auch an mich.

Deswegen sollten wir zusammenhalten.