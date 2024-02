In meinem Schrank, ganz hinten,

hinter den Anzügen und Jacken, die meine Mutter für mich gekauft hat,

hängt ein Mantel aus Elfenseide.

Warum, weiß ich nicht.

Und in dieser Nacht in diesem Sommer

lagen unter diesem Elfenmantel

16 Bücher mit Zauberformeln,

in feinstes Leder gebunden.

Warum, weiß ich nicht. Was ich seither weiß, ist, daß ich etwas über Dich weiß.