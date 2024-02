Ich hatte mal was, von dem ich glaubte, es wäre das Beste, was mir je über den Weg gelaufen sei.

Doch dann habe ich mir dieses "Was" mal genauer angesehen

und fand heraus, das es gar nicht so toll war!



Okay! Alles ist wunderbar und das Gras so schön grün,

aber kannst du mir sagen und fühlen, was ich fühlen möchte?

Klar, tolles grünes Gras!

Aber ich glaube, ich habe mir damit meine Jeans schmutzig gemacht und jeder weiß jetzt Bescheid!



Gutgläubig, wie ich war, habe ich mich in die Warteschlange eingereiht, doch, eh ich mich versah, hat jemand anders hat meinen Platz eingenommen.

Egal, was sie sagen, ich bin nun mal so ein treues Seelchen

und das nervt mich ungemein!



Ich habe einen wunden Punkt und der ist schlimmer,

als alle Schwächen und Fehler dieser Welt zusammen.

Ich werde ihn mit einer Bombe ausradieren!



Du hast mich so weit gebracht, dass ich sogar in deiner Unehrlichkeit noch Schönheit zu entdecken vermag.



Ich weiß, ich habe mir die Finger verbrannt

und du kannst damit prahlen, der Grund dafür gewesen zu sein!



Von wegen: Das Gras ist grün! Dieser Schein trügt!

Denn, wenn du wirklich denkst, du willst und brauchst es,

vergiss es!

Das war ein Denkfehler!



Die Uhr tickt und das Leben, Mann, ist wie ein Zug,

und ich glaube, du sitzt drin!

Das ist doch das, was du schon immer wolltest!



Es kann aber auch sein, dass ich mich geirrt habe.

Und ich war diejenige, die das unbedingt brauchte, was du nur wolltest!