Jenny war ein armes Mädchen

Sie wohnte in einer reichen Gegend

Als sie gerade mal 14 war

nannte sie ihr Baby Hope – Hoffnung

Denn sie hoffte auf eine bessere Welt

Auch für ihr kleines Mädchen

Aber der Apfel fällt nicht weit vom Stamm

Tja, leider war dieser Anruf schon gekommen

Ihr Baby ist schon zu groß

Von Hoffnung weit und breit keine Spur

Und sie hat keine Kraft mehr dafür

Weinen verbindet...

Oder dieser Junkie

der eigentlich so weit im Leben hätte kommen können

Er wollte im Mittelpunkt stehen, wollte Karriere machen

Aber jetzt hat er den falschen Weg eingeschlagen

“Ich nehme das doch nur gegen die Schmerzen!“ sagt er...

Alter, schau dir den Typen an - er stand so verdammt neben sich

Als er diesen Anruf bekam gab’s für ihn schon kein Zurück mehr

Er packt es nicht mehr auch nur ein Lied zu singen

Von ihm werden sie heute Nacht kein Gute-Nacht-Lied hören

Weinen verbindet ...

Mary ist sehr ehrgeizig

Sie will Politikerin werden

Davon träumt sie, seit sie ein kleines Mädchen war

Sie dachte, sie sei diejenige, die die Welt verändern könnte

Immer darauf bedacht, Frauen den Weg in die Männerwelt zu ebnen

Aber wie es im Leben nun mal ist: Haus, Kinder, 2 Autos, der Ehemann hängt an der Flasche, Schecks helfen jetzt auch nicht mehr weiter.

Sie, die mitten drin steckt, kann nichts daran ändern, sie konzentriert sich auf ihr eigenes Gehalt

Es ist das einzige, was in ihrem Geldbeutel klingelt

Weinen verbindet ...

Es ist so unglaublich traurig das Meer überfluten zu wollen

Wir sind alle in Tränen aufgelöst, wegen dieser Welt

die zerbrochen ist

Weinen verbindet ...

Es kommt eine Zeit wo jeder Vogel fliegen muss

Und irgendwann muss jede Rose verblühen

Es ist schwer seine Kinder gehen zu lassen

Wenn sie von Zuhause fortgehen

Wohin werden sie gehen?

Wer weiß das schon!

Sie werden sich betrinken

Sie werden sich zudröhnen

Mutterseelenallein

Zeige einem Menschen wie man fischt und du versorgst ihn

(sein ganzes Leben)

Zeige deinen Kindern die Wahrheit

In der Hoffnung, dass sie niemals lügen

Und du irgendwann aus einem Brief erfahren musst, dass sie schreiben, dass sie sich für was Besseres entschieden haben

„Wetten, dass es dir jetzt leid tut!

Ich werde heute Nacht nicht nach Hause kommen!“

Ich habe es satt solche Helden im Himmel anzuschauen

Die uns vormachen wie man fliegt

Weinen verbindet ...