Auch wenn du still bist,

sagen mir deine Augen alles, was ich wissen muss.

Ich will mich verbergen wie ein Spatz

durch die Gassen springen wie die Katzen und Kater.

Sag mal, warum flüstern wir?

Tut es denn weh, morgens Stimmen zu hören?

So früh am Morgen?



Ich hab auf den Tag gewartet,

an dem ich mit meinen Kleiderschränken und Kommoden

nicht mehr umziehen muss.

Fang mit mir neu an!

Das Leben erscheint mir so viel langsamer

mit deiner Zahnbürste vor dem Spiegel.

Muss ich noch deutlicher werden?



Vielleicht sag ich´s heute nacht

Vielleicht sag ich ´s heute nacht

Vielleicht sag ich´s ...

dass ich dich liebe

und du mein ganzes Leben lang dableiben sollst.



Sie sagen dir, dass du es vielleicht schaffen kannst

wenn du deine Kleider kürzt und deine Frisur änderst.

Aber ich werde nicht an dir und deinen Klamotten rummotzen.

Ich fühl mich einfach viel besser

wenn ich deine heißen Briefe lese.

Trag ruhig deine Pullis im Winter,

ich will nicht, dass du frierst.



Ich hoffe, dass wir zusammen bleiben bis wir alt sind.

Ich würde alles verkaufen, was ich hab.

Baby ich hatte nie Klavierunterricht

und du bist wie ein Steinway Flügel!

Aber ich werde noch die schönen Töne lernen

und dich stimmen so gut ich kann.