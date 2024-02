Schöne Augenblicke oder nur hübsche Notlügen?

Liebespaare für einen Tag!

Manchmal wundere ich mich über das,

was ich in ihren Augen sehe.

Werden diese Gefühle ihnen wirklich den Weg in die Glückseligkeit weisen?



Liebespaare, die, wie ein Fluss,

im vollen Mondschein still erstrahlen.



Meinen zynischen Blues hören sie nicht,

spüren nicht den beißend neidischen Schmerz in meinem Herz!



Trotz schöner, aber flüchtiger Augenblicke und heißer Schwüre

wird sich ihre Liebe in Luft auflösen.



Manchmal weiß ich, was der nächste Tag bringt,

denn nichts ist von Dauer und sie werden sich aus den Augen verlieren.



Also bleibe ich aus Überzeugung der gelassene Zyniker !



Doch du sagst: „OK“! Wenn du willst, bleib so!

Aber echte Liebe wirst du mit dieser Einstellung nicht finden.

Nur die Spontanen, wild Entschlossenen, die ihren Gefühlen freien Lauf lassen, werden letztendlich auch Erfolg haben...