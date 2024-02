Meine Name ist Bitch – B.I.T.C.H.

Bezaubernd, intelligent, talentiert, cool, honigsüß!

Heute abend stelle ich wieder den ganzen Club auf den Kopf!

Die kleine süße Hexe hält Hof und lässt die Männer stramm stehen!

Bin ich nicht einfach toll?



Vor lauter Neid klappen Eure Unterkiefer runter.

Um Aufmerksamkeit zu erzielen schlagt ihr Räder, wie ein Pfau.

Jeder will mit mir abfeten und chillen!

Ich kann mich vor Einladungen zu einem Drink kaum retten.



Aus den Augen der Frauen springt mir der blanke Hass in’s Gesicht.

Neidisch beobachten sie meine verführerischen Blicke, meine Hüften, meinen Gang und Stil. Vor Wut raufen sie sich die Haare.

Sorry - Ich bin eben: B.I.T.C.H!

Bezaubernd, intelligent, talentiert, cool und hönigsüß!



Ihre Eifersucht kennt keine Grenzen, wenn sie merken,

dass die Männer mich nicht aus den Augen lassen.

Ich seh verdammt scharf aus und mein Parfüm ist unschlagbar.

Macht, was ihr wollt, aber meine Klasse werdet ihr nie erreichen!



Ich genieße es, wie ihre feindlichen Blicke mich durchbohren.

Keine Chance! Euer Frust törnt mich sogar noch an!

Wenn ich auftauche, geht ein Raunen geht durch den Club!



Ich bin eben B.I.T.C.H. -

bezaubernd, intelligent, talentiert, cool und honigsüß.

Unvergleichlich - einzigartig.