Gott sei dank bist du so weit weg von mir auf die Welt gekommen.

Weil wir uns jetzt über die Distanz zwischen uns lustig machen können.

Und glücklicherweise habe ich mich in ein fernes Land verliebt

aufgrund der glücklichen Tatsache deiner dort anwesenden Existenz.



Schatz, ich könnte die Anden im Wege der Alleinbesteigung packen,

um von dort oben sämtliche Sommersprossen auf deiner Haut zu zählen.

Und ich hätte nie geglaubt, dass es dann doch nur zehn Millionen unterschiedliche Arten gibt, wie man sich lieben kann.



Gut, dass meine Lippen nicht nur murmeln, sondern Küsse raussprudeln können wie ein Springbrunnen. Und Gott sei dank sind meine Brüste schön klein, damit du sie nicht mit zwei Bergen verwechselst.

Und schön, dass mir meine Mutter zwei starke Beine vererbt hat, damit ich wegrennen kann, wenn nötig. Und meine beiden Augen, die nur um dich weinen können, solltest du irgendwann weggehen. Dann allerdings wie ein Wasserfall.



Falls es dir noch nicht aufgefallen sein sollte:

ich liege dir zu Füßen.

Wo immer, wann immer:

Wir gehören zueinander.

Ich werde da sein, du in der Nähe sein,

so wird das laufen.