Wir sind die „Assis“, die unten im Keller TV schauen,

und sich die Kante geben,

ganz schamlos.

Während sie da oben auf dem Wolkenkratzer feiern,

weil sie die A-Promis sind, die es „geschafft“ haben.

Ich kann sie bis hier unten hören.

Nur weil ihr Champagner in einem Privatjet sauft,

heißt es noch lange nicht,

dass ihr die wirklich Coolen seid!

Vielleicht geht es auch schon wieder bergab

(und ihr merkt es gar nicht).

Und eure ganzen Weiber brauch’ ich schon gar nicht.

Überhaupt diese ganze Welt in der ihr lebt –

nicht ums Verrecken will ich ein Teil davon sein!

Da bin ich schon lieber der Freak

(so nennt ihr uns doch),

und daran wird sich auch nichts ändern,

bis sie mich hier irgendwann raustragen.

Ja, ich bin jetzt mal „so ein Freak“.

Solange ich noch atme,

werden sie meine Stimme hören da oben,

oder auf ihren superschicken Jachten –

mit all ihren „angeblichen“ Freunden,

mit denen sich so gerne lustig machen über alle,

die anders sind.

Und immer schön trendig bleiben!

Das was für euch Entertainment ist,

ist in Wirklichkeit flache, geistlose, eitle Scheiße!

Zeigt uns Liebe und nicht teure Armbänder.

Ich hab echt keinen Bock,

nachher durch eure Trümmer zu schwimmen!

Die besten Dinge im Leben sind doch umsonst,

sagt ihr.

Glaubt ihr da wirklich dran?

Wenn ja, dann kommt her

und schaut euch mit mir den Sonnenuntergang an!