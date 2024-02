Das ist also das Zentrum: „Mainstreet USA!“

Und ich mitten drin, schau mir die ach so ehrbaren Leute an

und höre ihrem Geschwätz zu!!

Aah haa – mein Gott!

Ein aufgedonnertes Mädchen mit schwarzen Haare läuft vorbei

und ein Pfarrer in Sportklamotten von Abercrombie ihr hinterher.

Ich gehe in den kleinen Eckladen und ein Mann brüstet sich,

„Siehste, für all das kämpfe ich... !“



Wir leben, geben und machen Fehler in Amerika!



Überall, wo ich hinkomme, prahlt der Bush im Fernsehen.

Wir vergießen Blut im Namen der Freiheit.

Na denn!

Das Zirkuszelt ist leer – die Shows laufen auf den Nebenbühnen!

Die Osbournes und Anne Nicole Smith geben den Ton an.



Du hoffst auf das Gute, nimmst das Schlechte dabei in Kauf!

Gern würde ich die Dinge verändern,

stattdessen habe ich resigniert und mache gute Miene zum bösen Spiel.



Wir – in Amerika – schrecken vor nichts mehr zurück,

spionieren alles aus und haben sogar noch Spaß daran.

Wir lachen, weinen und sterben in Amerika.

Wir reisen durch’s Land, treiben es, wie die Kaninchen und sind dabei glücklich!



Wir bauen Amerika auf und stoßen es mit dem Hintern wieder um!



Wir stehen auf Sonnenbrand, lieben Werbemüll in Emails.

Doch Roman Polanski haben wir ein Einreiseverbot erteilt.



10 Millionen zufriedene Kunden in Amerika,

Wir weinen und lachen. Faul und phlegmatisch!

So sind wir eben in Amerika!