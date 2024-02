Die Angst vor mir selbst habe ich überwunden

und kann endlich alles sein, was ich gern möchte!

Vorbei die Zeit der Vorwürfe, für das,

was ich in der Vergangenheit gesagt habe.

Jetzt überlasse ich die Dinge dem freien Spiel der Kräfte!



Es ist ein Trugschluss zu glauben,

das Leben sei ein Labyrinth – ohne Ausgang!

Denn, wo immer du dich auch bewegst,

hast du das Recht auf eine neue Chance.



Jedesmal, wenn du glaubst,

im Treibsand des Schicksal zu versinken,

zeigt sich ein Ausweg.

Deine Ängste und Zweifel sind Zeichen dafür,

dass du auf dem richtigen Weg bist.



Ich war die einsame Flamme in der Dunkelheit,

und hörte nur das, was ich hören wollte.

Im Moment des Erlöschens erlebte ich mein Leben im Zeitraffer.

Die Grenze zwischen Realität und Fantasie verschwamm.



Plötzlich verstand ich:

Der erste Eindruck täuscht!

Die wahren Werte stecken in dem, was dahinter verborgen liegt.



Mit dieser Erkenntnis kannst du alles in Frage stellen

und objektiv Dein Leben neu sortieren!