Treff ich DICH auf der Straße,

kann ich dich nicht ansprechen

ich würd’ beim ersten Wort

mir sicher meine Zunge abbrechen.

Dir in die Augen schau’n? – ja bist du denn gescheit?

Da würde ich verrückt – ich bin noch nicht so weit!

Das Schlagen meines Herzens – ich stell’s mir grade vor

Man könnte das verstärken – für jedermanns Ohr

Also lasst mich überlegen – wie die Welt das fänd:

Es wär’ wie Schlagzeug bei ’ner Heavy Metal Band!

Und deshalb bin ich hier – ich konnt mich dazu durchringen,

dir das ganze in ’nem Lied – hier unten VORZUSINGEN.

Ob das die Leute hör’n – oder die Mauern drumherum,

das spielt doch keine Rolle – Phh – die kucken vielleicht dumm.

Ich sing’s dir lieber hier anstatt am Telefon.

Von Angesicht zu Angesicht, gehört zum guten Ton.

Vielleicht riskier’ ich viel – und mach mich grad zum Affen.

Ich bin nämlich ganz schön schüchtern – aber die Liebe lässt

mich’s schaffen – dir zu SAGEN – dass – und das ist mir

nicht einerlei - seit ich dich gesehen hab – ist für mich

fortwährend Mai!

(Rap Serenade...)

Hey im Mai – ist die Welt schön und voller Farben.

Die Bäume sind voll Blüten - und überall sind Triebe.

Ich bin HIER – und dich um ein Lächeln zu bitten.

Also komm ans Fenster, meine Liebe!

Komm auf den Balkon –

oder antworte mir an der Sprechanlage.

Ich kam hier her mit meiner Stereoanlage

und mit’m Mikrophon – ich lass die ganze Band klingen

einfach um dir mein Gefühl zu singen.

Wenn du mich küssen wolltest – dann wäre ich dabei!

Ich fordere das Schicksal raus mit dieser Singerei.

Ich will dass wir in diesem Leben zusammen sind - wir ZWEI!



Eine Rap Serenade um dir zu zeigen – na ja...

Mir gefällt wie du mich anschaust

Mir gefällt wie du mit mir umgehst

Mir gefällt diese Nase da

Mit der du so SCHÖN in der Gegend stehst.

Mir gefällt dein - ööh - so runder Hintern

der aus jedem Wesen einen neuen Satelliten macht – der um

ihn kreist.

Ich find’s auch toll, dass du was in der Birne hast – und das auch

weißt…

Man sieht, das an der Art wie du deine Hände bewegst.

Hey, DU löst bei mir immer neue Gedanken und Gefühle aus.

In deinen Hüften seh’ ich die Alpen und in deinen Brüsten die

Dolomiten.

Mir gefällt wie du dich anziehst

Deine Art – dich jeder neuen Mode zu entziehen.

Du bist eine Blume unter Asphalt und Zement hervorgewachsen.

Zeig dich am Fenster, meine Liebe!

Zeig dich am Fenster, meine Liebe!