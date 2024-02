Mein Herz ist krank, weil es immer zwischen Hoffnung und Vernunft hin und herschwankt.

Mein Herz schläft nicht mehr, egal wo es ist.

Mein Herz ist ungeduldig geworden,

und auf ein Wort von dir hin lässt es alle Masken fallen.

Langsam wird mein Herz verrückt.

Und dabei will ich, dass mein Herz singt damit meine Seele wieder hoffen kann.

Will, dass mein Herz wieder träumt, damit es nicht bitter wird und dunkel.



Weißt du, ich wäre gern ein Fisch.

Und dann würde ich meine Nase in dein Aquarium stecken und kleine Luftblasen machen

aus lauter Liebe zu dir.

Würde die schönsten Korallen sammeln und dir daraus einen Gürtel machen.

Dich festhalten, damit man uns beide nicht mehr einzeln erkennen kann, sondern nur noch als gemeinsame Silhouette im Mondlicht.

Will dich mit meiner Liebe einhüllen,

will endlich eine Nacht mit dir gemeinsam nicht mehr schlafen können.

Eine Nacht gemeinsam mit dir abtauchen.

Dich ansehen, von dir angesehen werden, dich küssen.

Immer wieder.

Am besten für immer.