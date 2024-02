Heute ist wieder einer dieser Tage,

an denen ich am liebsten abhauen würde.

Einfach meine Sachen packen und sehen,

wie dein Schatten verblasst.

Du hast auf mir rumgekaut und mich dann ausgespuckt –

so als ob du was Giftiges gegessen hättest.

Du hast die Sonne aus meinem Leben genommen

und mich dann entsorgt.

Aber das ist alles Vergangenheit.

Jetzt ist jetzt! Schau mich an!

Diesen Teil von mir wirst du nicht bekommen,

wirst ihn mir nicht wegnehmen!

Du kannst mit Stöcken und Steinen nach mir werfen,

mir Prügel androhen

aber du wirst mich nicht unterkriegen –

meine Seele kriegst du nicht.

Am liebsten würde ich mein Handy wegschmeißen,

endlich rausfinden, wer wirklich für mich da ist.

Du hast mich abgezockt,

dabei war deine Liebe nichts wert

Dir ging’s nur drum, ne schnelle Nummer durchzuziehen.

Ich bin ganz tief gefallen

und du hast mich im Stich gelassen.

Aber all das ist Vergangenheit.

Jetzt ist jetzt – schau mich an!

Ich sprühe! Ich bin ein Feuerwerk, ich brenne!

Du wirst mich nie mehr auslöschen.

Ich glühe!

Also behalt deinen Verlobungsring (Diamantring),

er hat sowieso keine Bedeutung mehr für mich.

Eigentlich kannst du alles behalten

- bis auf mich!