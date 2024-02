Jede Nacht eine Andere im Hotelbett,

ansonsten Koks und Whisky als Grundnahrungsmittel.

Und seit drei Tagen hab ich keine Sonne mehr gesehen.

So oder ähnlich muss die Hölle sein.



Manchmal wünsch ich mir ein anständiges Mädchen,

dem ich mal fehle. Und manchmal frag ich mich, ob ich mich jemals ändern werde.



Ich hab gestern versucht, dich im Hotel anzurufen.

Jeder weiß was, keiner sagt was.

Aber dieses halbgare Grinsen auf allen Gesichtern sagt mir genug.

Nämlich, dass was faul ist.

Ich hab verdammt lang auf dich gewartet,

und mich von miesem Rotwein und Herzschmerz ernährt.

Und seit drei verdammten Tagen hab ich nichts von dir gehört.



Dein Bild hab ich weggetan.

Dein Bild hab ich weggestellt.

Und frage mich, wo du steckst.

Und danach geheult.

Aber ich kann dich nicht angucken, während der Andere bei mir liegt.

Aber ich kann dich nicht ansehen, wenn ich neben ihr liege.



Ich hab dich gestern mit einer alten Freundin gesehen.



War das typische: ’Wie geht’s’



Beide (verzahnt):

Seit du weg bist, wird’s nicht mehr Tag.



Ich hab gehofft, dass du heimkommst.

Du erinnerst mich an damals, als es noch schön war.

Ich hab drum gebetet.

Ich hab versucht, mich von dir loszusaufen.



Hab lang über dich nachgedacht.

Aber ich werd’ dich nicht los.

Ich weiß nicht, warum alles immer so sein muss.

Ich hab dein Bild wiedergefunden.

Ich schwöre, dass ich mich ändern werde. Ehrlich.

Ich hab nur angerufen, um dir zu sagen, dass ich will, dass du heimkommst.

Und das ich dich liebe.