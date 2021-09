Nelly: Ich will heute Nacht nicht allein sein, da draußen. Kämpf ich denn allein hier auf diesem Schlachtfeld?

Oder ist da draußen jemand?

Ich will nicht in dieser Welt zurückgelassen werden, sag schon – bitte, dass du zu mir kommen willst.

K'naan: Alle waren „verrückt nach Mary“ (Kino-Film mit Cameron Diaz), aber SIE hat nie einen Schönheitswettbewerb gewonnen, fand sich nie hübsch, sah nie aus wie Cameron, obwohl sie auch DIAZ mit Nachnamen hieß. Wurde immer sitzen gelassen – aber, Kopf hoch Kleine – dieser Song ist für dich!

Und dann gibt es noch diese Hannah, die die Jungs verrückt macht. Sie will immer im Mittelpunkt stehen und die Prinzessin sein. Wenn du dich unsicher fühlst, kannst du zwar mit dem Finger auf andere zeigen, aber es werden dafür drei andere auf DICH zeigen. Ich seh sie schon vor mir, wie sie ruft: Ist da draußen irgendwer? Sie setzt voll auf deine Liebe, kämpft sich immer noch den Berg hoch, aber du tust so, als wär sie dir egal.

Dabei bräuchte sie gerade jetzt jemanden,

an den sie sich anlehnen kann, bis es vorbei ist.

Sie ruft heute Nacht nach dir und deiner Liebe.

Sie ist das einsamste Herz, das es gibt und sie sagt…

Nelly: Ich will heute Nacht nicht allein sein, da draußen. Kämpf ich denn allein hier auf diesem Schlachtfeld?

Oder ist da draußen jemand?

Knaan: Er hieß Adam und seit seiner Geburt

war sein Vater nur ein Phantom.

Hat ihn nie eines Blickes gewürdigt.

Wut und Ausgrenzung – damit wuchs er auf.

Hasste es, rauszugehen und zockte stattdessen den ganzen Tag

am Computer (Madden, American Football Videospiel)

Adam war einsam und nur die Drogen boten ihm einen Ausweg

aus seinem tristen Dasein.

Jetzt verliert er langsam den Antrieb -

tut so, als ob er schon Rentner wäre.

Aber mit einem letzten Rest von Hoffnung reißt er die Arme hoch:

Er ruft heute nacht nach dir und deiner Liebe.

Er ist das einsamste Herz, das es gibt und er sagt:

Nelly: Ich will heute nacht nicht allein sein, da draußen.

Kämpf ich denn allein hier auf diesem Schlachtfeld?

Oder ist da draußen jemand?

Wenn du dich genauso fühlst wie ich, dann ist dieser Song für alle,

die sich schon mal einsam gefühlt haben – trotz der vielen Menschen um einen herum. Auf der Suche nach jemandem, der ist wie man selbst. Allein schaff ich das nicht…

K'naan: Das schafft man auch nicht allein

Nelly: Das alles krieg ich allein nicht hin

K'naan: Sollte man auch nicht

Nelly: Ist da draußen jemand – irgendwer?

K'naaan: Ich warte hier auf dich. Ich will das alles nicht allein machen. Ich brauche deine Liebe, um nach Hause zu kommen.