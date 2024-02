(Disco Athmo im Hintergrund, Stimme schreit gegen den Lärm an)



Lady Gaga:

Hallo? Hallo Schatz, Du hast angerufen...

Waas? Ich hör nix, das Netz is so schlecht hier im Club

Du hast gesagt... WAAAS hast Du gesagt?

Hää? Die Leitung ist so schlecht!

Sorry... ich kann dich nicht verstehn

Bin gerade BESCHÄFTIGT,

sorry, ich hör dich nicht.



Warte kurz – sie spielen gleich meinen Lieblingssong

und mit nem Drink in der Hand kann ich nicht mit dir reden.

Du hättest lieber ein paar Pläne mit mir machen sollen.

Du wusstest ja, dass ich solo bin.

Und jetzt rufst du mich dauernd an, Mann...

Ey, ich hab zu tun!!



Hör auf anzurufen! Hör auf damit!

Hab keine Lust mehr nachzudenken.

Ich hab meinen Kopf und mein Herz auf der Tanzfläche gelassen.

Ruf nicht mehr an! Ich hab keinen Bock mehr zu reden.



Ruf an, soviel du willst,

es ist sowieso niemand zuhause

und mich wirst du nicht ans Telefon kriegen.

Bin im Club und schlürf diesen Champagner hier

und mich kriegst du nicht ans Telefon, nööö.



Beyonce:

Mann, auch wenn du mein Handy bombardierst

werde ich nicht früher gehen,

meine Jacke nicht schneller holen

und meine Mädels nicht früher verlassen.

Hätte ich nur mein Handy daheim gelassen -

das is echt ’ne Katastrophe!!

(spricht zu sich selbst)

ruft hier an, wie ein Schuldeneintreiber

SORRY, ich kann nicht dran gehen!!



Ich mag dich ja – aber

ich bin gerade auf ’ner Party!

Und dieses Handygeklingel geht mir dermaßen auf die Nerven.

Manchmal fühl ich mich, als ob ich

im „Grand Central Station Bahnhof“ in New York wohne.

Heute abend nehm ich keine Anrufe entgegen,

weil ich tanzen werde!

Weil ich tanzen werde!



Hör auf mich anzurufen!



(Telefonansage vom Handy)

Die gewählte Rufnummer ist momentan nicht erreichbar.

Bitte probieren Sie es zu einem späteren Zeitpunkt...

Die gewählte Rufnummer ist momentan.... (Fade out)