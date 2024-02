Es geht um uns, nicht um die anderen.

Hör mir noch einmal zu.

Glaub mir, du kannst noch immer dieses miese kleine Kaff verlassen.

Vergiss deinen Stolz und tank voll!

Sie machen sich innerlich lustig über dich und treten dir in den Hintern.

Du musst aufstehen und was tun, sonst gehst du hier vor die Hunde!



Also warum drehst du nicht um und fährst weg?

Nimm keine Rücksicht, denn ich bin nicht mehr da.

Schau nach vorn, ohne mich bist du besser dran!

Keine Sorge, ich komm schon wieder auf die Beine.



Wenn ich behaupte: schwarz, weißt du ganz genau, es ist weiß!

Ich sag: bleib cool, rege dich nicht auf.

Da draußen im Dunkel ist nichts, was auf dich wartet.

Aber sicher bin ich mir nicht!



Du erinnerst dich doch noch an Tammy’s Song:

Vertrau deinem Mann....!

Ich weiß, du kannst es.



Also dreh um, fahr weiter und nicht zurück.

Denn ich bin sowieso weg !