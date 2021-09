Du siehst so verdammt gut aus!



Deine Art zu gehen, brachte mich immer auf Hochtouren!

Ein Blick von dir – und ich ging in die Knie.

Kein Wunder, dass ich dir auf den Leim ging.

Wahrscheinlich ein Urinstinkt aus grauer Vorzeit,

in der Männer ihre Frauen an den Haaren in ihre Höhlen zogen!



Ich war faziniert von roten Rosen

zwar immer dasselbe Ritual – aber äußerst effektiv.

In meinen Träumen war ich immer Cinderella,

und du der Mann, der im Hintergrund der an den Fäden zog.



So, wie eine Biene, die die Blume braucht,

warst du wie eine Droge für mich!



Vielleicht war’s ein Fehler, zu versuchen, dich zu fest halten.

Dich mit meinen Arm zu umklammern. So eng, dass du dich befreien wolltest.

Aber ist das nicht ebenfalls ein Ritual aus alter Zeit?

Eine typisch weibliche Haltung?



Wir bekommen immer das, was wir verdienen!

Und Gewinn und Verlust liegen dicht bei einander.



Ein Spiegel unserer Eitelkeiten.

Ich musste dafür meinen Preis an dich bezahlen.

Wie das Rennen zwischen Hasen und Igel.

Und du warst leider immer einen Tick schneller.

Aber dieses Katz- und Mausspiel hat mir Spaß gemacht.



Ich weiß, ich bin verrückt –

aber, so bin ich nun einmal.





Es ist ein nur ein Spiel, dass wir spielen