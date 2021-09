Kann ich dich bitte noch ein letztes Mal im Arm halten?

Um gegen das Gefühl anzukämpfen, das sich in mir ausbreitet.

Ich weiß, ich habe uns beiden so weh getan.

Und ich weiß, ich bin nicht immer so stark.

a-b-c-d-e-f und g

das erinnert mich daran, wie es war,

als wir noch frei und unbekümmert waren,

bevor das Leben begonnen hat, uns auseinanderzureißen.

Denk an die Zeit in der Schule,

als wir dachten, wir wären so unglaublich schlau.

Wir waren Liebende in jeder Hinsicht.

Sind zusammen von der Schule nach Hause gegangen.

Und jetzt - kann ich mich nur noch schwer an ihr Gesicht erinnern.

Bevor ich sie getroffen habe

war ich ... so traurig.

Bitte ... kann ich Dich noch ein letztes Mal im Arm halten?

Um gegen dieses Gefühl anzukämpfen, das sich in mir ausbreitet.