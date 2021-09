Highway 85. Und dieses angesagte Restaurant.

Wir rüber und gefragt, ob sie gefärbtes Gemüse haben, aber nur ganz kleines Gemüse.

Oder kandierte Yams.

Und die Bedienung: „Gefärbtes Gemüse?“

Und ich dann:

„Nun, dann, gnädiges Fräulein, was genau ist eigentlich Kaviar?

Kann man das beim Autofahren essen?

Wenn nicht, dann bitte nur etwas Zitronensoda auf Eis.

Das wäre heute genau das richtige, Baby.“

Guck Dir doch einfach mal die Leute auf der Straße an –

Menschen sind für mich sowieso das beste an dieser ganzen Schöpfung hier.

Man müsste so drauf sein wie mein kleiner Sohn. Immer gut drauf und freut sich auch noch über die kleinsten Kleinigkeiten. Weißt Du, der ist grade mal zwei Jahre hier unten, hat noch keine Narben, hat noch keine Ängste oder kaum welche.



Ich hab? keine Ahnung, wo’s lang geht,

aber wir sind jetzt erst Mal unterwegs.

Und wo wir ankommen, hab ich auch keinen Dunst.

Ich weiß nur, dass wir hier gemeinsam unterwegs sind und dass mich der Rest

der Welt mal bei Mondschein und so.

Weil das mit Dir eigentlich immer gut ist.

Weil da bin ich nicht fehl am Platz.

Weil wir exakt gleich ticken.

Weil wir einfach zwei genau gleich durchgeknallte Figuren sind.