Jemand hat dich gesehen, wie du einen anderen geküsst hast.

Ich habe es geschluckt und dich nicht zur Rede gestellt.



Meine Schmerzgrenze ist erreicht

und ich will nichts mehr davon hören, dass du mich betrügst!

Wenn du fremdgehst, stell’s geschickt an!

So, dass ich nicht dahinter komme.



Trotzdem muss ich immer daran denken,

wenn ich dich in meinen Armen halte,

kann ich’s nicht glauben, wenn ich dir in die Augen sehe.

Und ich verdränge die Wahrheit.

Also behalte es für dich!



Ist der andere besser, als ich? –

Was hat er, das ich dir nicht geben kann?

Sieht er dir beim Einschlafen zu?

Warst du mit deinen Reizen bei ihm genauso freizügig,

wie bei mir?



Ich bin so hilflos in dieser Sache.

Was soll ich sagen?

Wenn’s nicht anders geht, dann mach was du willst.



Aber für mich ist der Fall damit erledigt!



Baby, bitte lass mich allein!