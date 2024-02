Schnee - Regen - egal.

Rüdiger steht immer da.

Sammelt Autogramme.

Große Namen auf kleinen Fotos mit Gesichtern, die jeder kennt.

Er lebt allein.

Er ist allein.

Hat ne Brille an und ne Aktentasche dabei.

Irgendwie komisch und irgendwie respektabel.

Er ist Beamter.

Musik und Politik - das interessiert ihn.

Sag ihm, wo was los ist, und er ist dort.



In Berlin war er auch da.

Die Security kennt ihn, aber sie lassen ihn nicht rein.

Die ganze Nacht hat er gewartet am Bühneneingang.

Die Hände blaugefroren,

die Füße dick vom Stehen.

Aber dein Gesicht war in der Zeitung, und drum ist er da.