Sie war wie eine Schönheitskönigin, wie in einem Film…

Ich sagte, ist mir egal! Aber was meinst du damit, ich bin „derjenige“,

der gleich hier mit dir auf der Tanzfläche rumwirbelt?

Sie sagte, ihr Name sei Billie Jean, und dann machte sie ne Riesenshow.

Alle drehten sich um und ihre Blicke träumten davon, sich mit ihr auf der Tanzfläche zu drehen.

Die Leute haben mir immer gesagt, sei vorsichtig, was du treibst,

brich den Mädels nicht das Herz.

Und schon meine Mutter hat immer gesagt:

Pass auf, in wen du dich verliebst,

denn aus Lüge wird irgendwann mal Wahrheit.

Aber hey, Billie Jean ist nicht meine Geliebte!

Sie ist nur irgendein Mädchen, die behauptet,

dass ich „derjenige“ bin.

Aber das Kind, das ist nicht mein Sohn!

Sie sagt, ich sei der Vater, aber das ist nicht mein Sohn!

40 Tage und 40 Nächte war das Gesetz auf ihrer Seite,

Aber wer hält das auf Dauer schon aus, wo sie doch so gefragt ist.

Ihre Intrigen und Pläne – wir haben doch nur zusammen getanzt!

Ich kann euch nur sagen, hört alle auf meinen Rat, denkt lieber zweimal nach, überlegt immer gut, was ihr tut!

Sie hat auch meiner Süßen diese Lüge aufgetischt,

hat gesagt, wir hätten bis 3 Uhr in der Nacht getanzt.

Dann hat sie mich angeschaut,

und mir ein Foto gezeigt.

Und meine Süße weinte, weil die Augen des Kleinen

genauso aussehen wie meine.

Die Leute haben mir immer gesagt:

Pass auf, was du tust,

brich den Mädels nicht das Herz.

Sie kam zu mir rüber und hat sich neben mich gestellt.

Ich roch ihr süßes Parfüm und dann ging alles ganz schnell.

Sie holte mich auf ihr Zimmer…

Aber hey, Billie Jean ist nicht meine Geliebte!

Sie ist nur irgendein Mädchen, die behauptet, dass ich „derjenige“ bin.

Aber das Kind, das ist nicht mein Sohn,

sie sagt, ich bin der Vater, aber das ist nicht mein Sohn.