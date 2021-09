Sie:

Wenn ich in deine Augen seh, fühl ich mich lebendig,

denn du bist von innen schön...

Das (mit dir) ist etwas ganz Ungewöhnliches...

In deinen Augen

fühle ich mich geborgen.

Allein der Gedanke an dich

vertreibt alle Tränen,

jede Angst.

Alles, was ich zu wissen glaubte,

ist jetzt mit einem Fragezeichen versehen...

In 1000 Leben...

werde ich immer dir gehören...

(Bin gefangen in der Liebe zu Dir)

aber ich FLIEGE und fühle mich frei wie ein Vogel...

Als würde ich in tiefste Tiefen tauchen,

und ohne Bremsen einfach drauf losfahren...

Meine Liebe durchströmt mich,

wie das Blut in meinen Adern,

denn du schwimmst in meinen Venen.

Jetzt hast du mich - voll und ganz!

Auf dich hab ich schon mein ganzes Leben gewartet,

für dich hab ich ein Leben lang innegehalten.

Und erst, als ich dich fand, merkte ich,

dass ich die Liebe brauche.

Er:

Haut an Haut...

Atme mich ein,

ich spüre deinen Kuss auf mir,

die Leidenschaft deiner Lippen.

Ich gehöre dir.... tausend Nächte lang

Beide:

(Bin gefangen in der Liebe zu Dir)

aber ich FLIEGE und fühle mich frei wie ein Vogel...

Als würde ich in tiefste Tiefen tauchen,

und ohne Bremsen einfach drauf losfahren...

Meine Liebe durchströmt mich,

wie das Blut in meinen Adern,

denn du schwimmst in meinen Venen.

Jetzt hast Du mich - voll und ganz!