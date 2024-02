Sag mir nicht, was du schön findest

oder was ich meinen Freunden sagen soll.

Sag mir lieber, wie die Sterne da oben heißen.

Jeder einzelne.

Was dein Lieblingslied ist.

Wie deine Lover vor mir hießen.



Aber frag mich nicht, was davor war, und was davon verheilt ist und wie,

weil du mich in jemand verwandelst, den ich selber kaum kenne.

Du sagst, dass du mich für immer willst,

ich sage, dass Liebe kein Verbrechen ist.

Drum sag mir, wie unsere Kinder heißen werden.

Jedes einzelne.



Benutz nicht deinen Kopf,

benutz dein Herz

und lass mich erst mal mich selbst fallen lassen,

mich nach Dir sehnen,

mich selbst brechen.



Sag mir nicht, wann ich heimkommen soll,

weil es Momente geben könnte, wo du mich nicht da haben willst.

Bau nicht deine Welt um mich,

leg nicht deine Arme um mich,

lass mich nicht in die Nähe des Paradieses,

weil ich mich an deine Version des Paradieses gewöhnen könnte.