Simona,

du wirst älter

und deine Reise hat sich in deine

Haut eingegraben.

Simona,

ich wünschte, ich hätte gewusst,

dass das,

was so stark zu sein schien,

aus und vorbei ist.

Ich hab dich jeden Samstagabend angerufen

und wir sind zusammen ausgegangen

bis zum Morgengrauen

und wir sangen „Here we go again“.

Auch wenn die Zeit vergeht,

werde ich immer mit dir

in einem Club sein,

1973 und „Here we go again“ singen.

Simona,

ich wünschte, ich wäre nüchtern

dann könnte ich jetzt klar sehen,

dass es nicht mehr regnet.

Simona,

ich glaub es ist vorbei.

Die Musik spielt in meiner Erinnerung,

immer wieder das alte Lied

Auch wenn die Zeit vergeht,

werde ich immer in Gedanken mit dir zusammen

in einem Club sein....

.... damals 1973