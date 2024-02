Ich bin kein Zirkus-Pony, das nur einen Trick drauf hat.

Tief in mir spüre ich: Nichts kann mich aufhalten.

Ich werde mich nicht unterordnen!

Niemand kontrolliert mich.

Ich werde mich nicht anpassen oder jemandem gehören!

Keiner kann mich ignorieren!



(Nun mach mal langsam, kleines Pony!)



Ich bin kein Zirkuspony, das nur einen Trick beherrscht.

Ich werde nicht vor dir herumtänzeln!

Mich hält’s an keinem Ort –

Ich will ständig neue Erfahrungen sammeln.

Kaum da – und schon wieder weg!



(Beruhige dich Pferdchen, hör mir zu!

Ich weiß, du kennst deinen Preis,

ich sehe es in deinen Augen!)



Begreif endlich, diese Rolle werde ich für dich nicht spielen.

Ich hasse es, brav in der Schlange zu stehen.

Du kennst die Geschichte vom Zirkuspony,

das nicht rechtzeitig da ist und die ganze Show kaputt macht?



(Gib auf! Platz! Und beruhige dich!

Mädchen, nun mal langsam –

Werde erwachsen und halt die Ohren steif!

Mach dich nicht lächerlich!)



(Innerlich gesprochen: "Na bitte, sie gibt auf!")



Komm Pony, lauf!