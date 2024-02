Liegst du auch morgens wach und suchst nach einem Vorwand, um mich anzurufen?

’Schatz, ich stell mir grade dein Lächeln vor - außer dem krieg ich nichts hin...’

Das brauchst du nicht bei mir.

Weil ich alles einfach halten will.



Irgendwas ist da heut abend, das mir sagt, dass es okay ist.

Aber du lässt mich einfach weiter raten und weichst meinem Blick aus.

Also komm was näher. Ist okay so.

Ich weiß, was du denkst.

Du kreist schon die ganze Zeit um mich.

Weil du sowas wie mein Satellit bist.

Ich versuch, dich im Blick zu behalten.

Wobei ich mich frage, ob wir es mit all diesem Abstand hinkriegen können.

Dass es hält.

Drum frag ich dich, ob Du

heute abend

mal

abwechslungsweise

landen

könntest?