Gegen die Einsamkeit und für ein magisches Weihnachtsfest: Hier gibt's die ganze Geschichte und den übersetzten Songtext.

Darum geht es in „Alone over Christmas“

Niemand sollte sich an Weihnachten allein fühlen. St. Lundi fordert uns mit seinem Song sanft auf, dass wir uns Zeit nehmen für Menschen, denen es nicht so gut geht. Damit Weihnachten nicht einsam, sondern magisch wird.

Deutsche Übersetzung von St. Lundi: „Alone over Christmas“

Eine Sternschnuppe kann dich weit bringen,

wenn du an Magie glaubst.

Und aus einem Stück Schnur kann ein ganzer Ring werden,

wenn du genug Fantasie hast.

Also nimm dir die Zeit,

und verschenke ein Lächeln,

an diejenigen, die nicht so gut drauf sind

und denken, die Welt habe sie vergessen.

Ich brauche nur dich hier bei mir.

Denn niemand sollte jemals

allein sein über Weihnachten.

Du hast zwar Lichterketten und warme Mince Pies,

Aber irgendwas fehlt.

Du hörst eine Stimme von fern,

die Türklingel fängt an zu läuten.

Wir haben einen Stuhl gefunden, auf dem wäre noch Platz,

vielleicht ja für dich.

Stoßen wir an auf Neuanfänge,

mit einem guten Glas Wein.

Lyrics: St. Lundi „Alone over Christmas“ im englischen Original

A shooting star can get you far

If you believe it's magic

A piece of string can make a ring

If only you imagine

So take the time to share a smile

Oh, you might make it happen

For someone else who's feeling down

And thinks the world's forgotten

Ohh-oh, ohh-oh

The only thing I'll ever need

Is you right here with me

'Cause no one should ever be

Alone over Christmas

Alone over Christmas

You've got fairy lights and warm mince pies

But still there's something missing

You hear a voice from afar

The doorbell starts ringing

We found a chair that we've got space

We hope to see you in it

Let's take the time to raise a glass

Of wine to new beginnings

Ohh-oh, ohh-oh

The only thing I'll ever need

Is you right here with me

'Cause no one should ever be

Alone over Christmas

Alone over Christmas