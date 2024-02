Mein bester Freund hat mir den besten Rat gegeben.

Jeder Tag ist ein Geschenk, Du hast kein Anrecht darauf.

Dreh jeden Stein um, lass deine Ängste hinter dir.

Und versuche nicht den Weg zu nehmen, den alle gehen.

Dieser (berühmte) erste Schritt ist der längste.

Wenn heute dein letzter Tag und morgen alles zu spät wäre -

könntest du ALLES, was gestern war, hinter dir lassen?

Würdest du jeden Moment so leben, als wenn es der letzte wäre?

Lass alte Bilder in der Vergangenheit ruhen

und verschenke deinen letzten Cent.

So als ob heute dein letzter Tag wäre.

Schwimm gegen den Strom.

Der Preis lohnt immer den Kampf.

Jede Sekunde zählt, es gibt keinen zweiten Versuch.

Also lebe, als ob es kein zweites Mal gäbe!

Nimm nicht den Freifahrtschein in deinem eigenen Leben!

Wenn heute dein letzter Tag wäre,

Würdest du alte Freunde, die du sonst nie siehst, anrufen,

um alte Erinnerungen zu wecken?

Würdest du deinen Feinden vergeben

und den einen Menschen finden,

von dem du immer geträumt hast?

Schwöre zu Gott,

dass du dich endlich verlieben wirst.

Wenn heute dein letzter Tag wäre,

würdest du dein Zeichen setzen,

indem du ein gebrochenes Herz heilst?

Du weißt, dass es nie zu spät ist, um nach den Sternen zu greifen,

ganz egal wer du bist.

Also leg dich ins Zeug,

denn du kannst keinen Moment in diesem Leben nochmal

zurückspulen.

Lass dich durch nichts aufhalten,

denn die Zeit wird NIE dein Verbündeter sein.