Guck mal,

dieses Foto haut mich jedes Mal wieder um!

Unsere roten Blitzlichtaugen!

Und was zum Teufel hat Joey da auf dem Kopf?



Das war unser Haus.

Der neue Besitzer hat’s mittlerweile renovieren lassen.

Kaum vorzustellen, wie wir damals gehaust haben!

War verdammt schwer, nachts heimlich aus dem zweiten Stock zu klettern.



Hier bin ich zur Schule gegangen.

Allerdings war ich kaum da, hatte immer was Besseres vor.

In meinem Strafregister ist die Rede von zwei Einbrüchen.

Doch ich glaube, es waren mindestens sechs.



Möchte gern wissen, ob ich meinen Schulabschluss nachholen könnte!

Aber an deren Stelle würde ich’s erst garnicht auf einen Versuch ankommen lassen!



Vor mir die Bilder, die ich hinter’m Haus geknipst habe,

daneben das Foto eines Typen, den ich gern zum Freund gehabt hätte.

Zeit, Abschied zu nehmen.



Ständig dudelte das Radio.

Jeden Song kannten wir auswendig.

Wir haben immer gesagt,

eines Tages finden wir raus, wie das ist,

statt dieses Besenstiels ein Mikrofon in der Hand zu halten.



Mein erster Kuss hieß Kim!

Ich war so nervös, dass ich’s beinah vermasselt hätte.

Mittlerweile ist sie mehrfache Mutter

und ich hab sie schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen.



Kaum zu glauben, wie sehr ich diese Stadt vermisse!

Einerseits will ich weg, andererseits bin ich ein Gefangener dieser Mauern!

Wenn ich die Wahl hätte, würde ich alles nochmal so machen!



Also: Nichts wie weg!