Ich wünschte, ich wär ne Neutronenbombe,

dann könnte ich einmal explodieren.

Ich wünschte, ich wäre ein Opfertier,

das wie durch ein Wunder am Leben bleibt.

Ich wünschte, ich wäre ein schöner alter Christbaumschmuck,

den du an deinen Baum hängst.



Ich wünschte, ich wär ein Star,der es ganz nach oben schafft,

Ich wünschte, ich wär der wichtigste Beweis bei Gericht

Und ich wünschte ich wär das Stadion,

für 50 Millionen Hände, die sich zum Himmel strecken



Ich wünschte, ich wär ein Seemann,

auf den jemand wartet.

Ich wünschte ich wäre so glücklich wie ich es bin

Ich wünschte ich wäre ein Bote,

der nur gute Nachrichten überbringt.

Und - ich wünschte, ich wäre der Vollmond,

der sich auf der Motorhaube eines Camaros widerspiegelt.



Ich wünschte, ich wäre ein Außerirdischer,

der hinter der Sonne lebt.

Ich wünschte, ich wäre das Souvenir,

das an deinem Schlüsselbund hing.

Ich wünschte, ich wär das Bremspedal,

auf das du dich verlassen hast.

Und ich wünschte, ich wäre das Wort „Vertrauen“,

und hätte dich nie enttäuscht.



Ich wünschte, ich wäre ein Song im Radio,

den du voll aufdrehst.