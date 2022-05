Ab ins Wasser, Prinzessin,



ich will dir seine königliche Froschheit vorstellen.



Du allein kannst dieses aufgeblasene Etwas zum Singen bringen,



schließlich will er dein König sein.



Also los jetzt und küss den Frosch.



Er hat die Sache mit dem goldenen Ball mitbekommen,



und wenn einer dir das Teil zurückbringen kann, dann er.



Er geht nämlich ganz tief rein. Und er ist dein bester Freund



Komm schon, ein klitzekleiner Kuss, eine Berührung,



und er sehnt sich doch so danach.



Großes Ehrenwort: das ist absolut königliches Blut in meinen Adern.



Kuck dir doch an, wie’s mir geht - ein Kuss, und alles wird besser.







Krieg das endlich in deinen Schädel rein:



er lebt mit dir, schläft mit dir in einem Bett.



Versuch doch mal, das Gequake zu überhören. Pass auf, ich mache keine Witze,



Du glaubst, dass du nicht willst. Ich glaube, du willst doch..



Komm jetzt, küss den Frosch.







Lass ihn neben dir sitzen und von deinem Tellerchen essen.



Du brauchst übrigens keine Angst zu haben, das ist nix Böses.



Hör mal, Prinzessin, du könntest jede Menge Spaß haben,



wenn du dich nicht dauernd wehrst. Küss den Frosch,



wenn du deinen Prinzen willst.







Also ab jetzt, komm mit ins Wasser - und werd’ endlich nass!