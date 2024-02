Ich glaube, ich geh wieder zurück zu dem,

was ich in meiner Jugend so gut gelernt habe.

Ich kehre zurück in die Zeit,

in der ich jung genug war,

um die Wahrheit zu kennen

Jetzt gibt es keine Spiele mehr,

mit denen man sich einfach nur die Zeit vertreiben kann.

Keine Modelleisenbahnen mehr,

keine Bäume mehr, auf die man klettern kann.

Aber, älter werden und jung zu denken,

das ist keine Sünde

Ich kann das Spiel des Lebens spielen und - gewinnen!

Ich kann mich an eine Zeit erinnern,

in der ich mich nicht schämte, auf einen Freund zuzugehen.

Jetzt kann ich sogar viel mehr geben,

als nur meine Spielsachen.

Jetzt gibt es so viel mehr zu tun,

als mein Segelschiffchen dahingleiten zu sehen.

Jeder Tag kann mein magisches Paradies sein.

Ich kann mit meinen Ängsten Versteck spielen

und meine TAGE leben anstatt meine JAHRE zu zählen.

Lass doch alle über die Realität und das Hier und Jetzt diskutieren.

Ich seh aber meine Welt lieber so, wie sie früher einmal war.

Ein bisschen Mut - der fehlt uns.

Also, fang mich, wenn du kannst! Denn ich gehe zurück in die Vergangenheit.

Ich gehe zurück!

Ich bleibe nicht sitzen, ich gehe fort.

Ja, ich gehe zurück!

Zurück in meine Jugend.

Na komm schon - fang mich, wenn du kannst, denn ich gehe zurück.

Ich gehe zurück.