Pomme ist eine französische Singer-Songwriterin bekannt für ihre poetischen Lieder, die persönliche Erfahrungen und Emotionen einfangen.

Darum geht es in „Dec carte de noël“

Gerade an Weihnachten fühlen sich viele, deren Beziehung kaputt gegangen ist, besonders alleine. So auch in dem Song von Pomme. Sie schreibt ihm eine Weihnachtskarte und möchte damit wieder eine Nähe aufbauen, weiß aber im gleichen Moment, dass seine Entscheidung feststeht und er nicht zurückkommen wird.

Deutsche Übersetzung von Pomme: „Dec carte de noël“

Frohe Weihnachten, ich denke an dich –

und ja, ich weiß, dass du nicht zurückkommst.

Was machst du dieses Jahr?

Dein Bruder ist hier übrigens nebenan.

Hier in Montreal ist der Himmel kalt –

ja, ich weiß, du wirst nicht antworten.

Für mich war unsere Freundschaft immer

wie ein Zufluchtsort nach dem Sommer.

Alles ganz ruhig hier, so wie du es magst.

Ich ertrinke in Stille.

Hat mich jemand ersetzt?

Eine, die es liebt, zu schaukeln?

Also: Frohe Weihnachten!

In Gedanken bin ich bei dir –

ja, ich weiß, du hast deine Entscheidung getroffen.

Du wolltest mein ganzes Herz

und ich habe dir nur gegeben, was ich hatte.

Du hast mich nie geliebt.

Wie sollte ich dich also hassen...?

Lyrics: Pomme „Dec carte de noël“ im französischen Original

Joyeux noël, je pense à toi

Je sais que tu ne reviendras pas

Qu'est ce que tu feras cette année?

Il y a ton frère juste à côté

À Montréal, le ciel est froid

Je sais que tu ne répondras pas

Moi, je voyais notre amitié

Comme un refuge après l'été

Le temps est calme, parfait pour toi

Dans le silence, moi je me noie

Est-ce quelqu'un m'a remplacée?

Quelqu'un qui aime se balancer

Joyeux noël, je pense à toi

Je sais que tu as fait ton choix

Tu voulais mon cœur tout entier

Je t'ai donné ce que j'avais

Tu ne m'as jamais aimée

Comment te détester