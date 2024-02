Wenn du ein Probem hast,

wenn dir was den Weg verstellt,

dich was stört – sag es.

Sag mir, was ich sagen soll,

was ich tun soll, und ich tu es.

Weil ich für dich, mein Kind, so ziemlich alles tun würde und werde.

Und wenn ich die Welt für dich ändern müsste.

Sag mir, wann immer, was immer, mit dir los ist,

zeig mir, wenn dir jemand das Herz gebrochen hat,

Weil du dich nie verstecken müssen sollst.



Irgend wann mal wird es "Es war einmal" sein.

Und ich will, dass es für dich sein wird:

"Es war einmal ein Mädchen, dass das pefekte Leben in einer perfekten Welt hatte".



Weil du mein Stern geworden bist, mein Leitstern.

Der mich anstrahlt.

Und wenn ich mir mal etwas wünsche, weil ich einen Stern blinken sehe,

dann hoffe ich, dass du auf diesem Stern sitzt.

Und wenn der Himmel dunkel wird,

dann wisse bitte, dass du für mich immer leuchtest.

Weil du in mir leuchtest,

selbst, wenn Welten zwischen uns liegen sollten.

Und ich glaube, dass so auch die Liebe sein muss,

die ich für dich brauchen werde:

eine, die Welten überwindet.