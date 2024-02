Es war, wie ein Regensturm, der über mich hereinbrach.

Und ich spürte, wie meine Seele zerbarst!



Ich hatte all meinen Glauben verloren.

Doch plötzlich erkannte ich meinen Fehler.



Während eines Gebetes wurde alles um mich herum still.

Die Zeit blieb stehen und ich erkannte:

Ich brauche Liebe – eine göttliche Liebe.



Jetzt da ich eingesehen habe, wie blind ich doch war! Vergib mir!

Schenke mir erneut deine Zuneigung,

denn sie wird mir helfen, mein wahres Ich wieder zu finden.



Durch den Sturm, der wie eine Naturgewalt über mich kam,

wurden Geist und Seele wieder befreit.

Ich spürte plötzlich die Realität und erkannte die wichtigen Dinge des Lebens.



Genau diese Liebe brauche ich.

Kein Spiel mehr mit gezinkten Karten! Keine Spekulation!

Zum ersten Mal meine ich es wirklich ernst!

Zeig mir, wie man ein Versprechen lebt, und nicht bricht!

Denn durch die Liebe finde ich wieder zu mir selbst.



Ich habe mir nur selbst etwas vorgemacht,

mir eingeredet, dass alles in Ordnung sei.

Aber tief in meinem Innersten wusste ich, dass ich falsch lag.

Die Botschaft war klar – glaube mir:



Alles, was ich brauche, ist diese einzigartige Liebe,

um mich selbst wieder zu finden.